Наразі в селі проживає 16 людей.

У Верховній Раді пропонують перейменувати село в Сумській області з Московського на Київське. У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що Сумська обласна рада звернулася до парламенту з поданням про відповідне перейменування.

"Село Московське входить до складу Шосткинської міської територіальної громади та знаходиться на відстані 27 км від її адміністративного центру міста Шостка. На сьогоднішній день в населеному пункті проживає 16 мешканців", - йдеться у тексті відповідного проекту постанови про перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області (№9053), який опублікований на сайті українського парламенту.

Зауважується, що перейменування села Московське було ініційоване його жителями з метою "дерусифікації назви населеного пункту".

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"Відповідно до матеріалів, наданих Сумською обласною радою, назва населеного пункту походить від назви столиці Російської Федерації міста Москва. Враховуючи повномасштабну військову агресію, яку Російська Федерація чинить проти України та Українського народу, жителями населеного пункту було запропоновано змінити назву на "Київське", - йдеться в пояснювальній записці.

Питання про перейменування села Московське було підтримане територіальною громадою на загальних зборах жителів села, погоджено відповідно до законодавства Шосткинською міською, Шосткинською районною та Сумською обласною радами.

Пропозиції перейменування в Україні 2023 року - що відомо

15 лютого Харківська облрада звернулася до Верховної Ради, щоб перейменувати село Ватутіне в Залужне. Відповідне рішення Харківська обласна рада ухвалила на сесії 14 лютого.

Крім того, на сайті президента з'явилася петиція, про перейменування Російської Федерації в Московію. За словами автора звернення, історичною назвою Росії була Московія, що відображено в документах.

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