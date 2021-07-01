Посольство США привітало жителів українського Нью-Йорка з поверненням їхньому селищу історичної назви.
Привітання розміщено на сторінці посольства США в Україні у Facebook.
"Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна нагода відзначити наші тісні зв’язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!", - сказано у дописі.
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1 липня, Верховна Рада перейменувала смт. Новгородське у Донецькій області на Нью-Йорк, оскільки до 1951 року селище мало саме таку назву.
Перейменування Новгородського було ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.
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