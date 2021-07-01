Американські дипломати запевняють, що є великими шанувальниками нової/старої назви селища.

Посольство США привітало жителів українського Нью-Йорка з поверненням їхньому селищу історичної назви.

Привітання розміщено на сторінці посольства США в Україні у Facebook.

"Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна нагода відзначити наші тісні зв’язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!", - сказано у дописі.

Читайте такожТепер українці зможуть подорожувати в Нью-Йорк без віз: Рада перейменувала селище Новгородське в Донецькій областіСелище Нью-Йорк в Україні

1 липня, Верховна Рада перейменувала смт. Новгородське у Донецькій області на Нью-Йорк, оскільки до 1951 року селище мало саме таку назву.

Перейменування Новгородського було ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк