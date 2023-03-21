Лише після проходження успішного випробовування службу продовжуватимуть за контрактом у ЗСУ або інших військових формуваннях.

У Верховній Раді України підтримали встановлення випробування при прийнятті на військову службу за контрактом. Випробування триватиме до 6 місяців та передбачено для тих, хто йде на військову службу вперше. Це рішення підтримало 262 народних депутатів.

"Парламент прийняв в цілому законопроект №8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Як зазначив Железняк, пропонується встановити обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом.

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"Військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях", - додав Железняк.

Контрактна армія в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кажучи про бачення української армії після війни зазначав, що Україна повинна перейти до контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати відповідні знання та вміння.

На переконання українського уряду, ядром армії мають бути контрактники. Водночас, як зазначав Шмигаль, "всі чоловіки, мають бути військовозобов’язаними, мають проходити відповідні курси". Також зауважував, що метою є побудова професійні армії, яка діятиме за стандартами НАТО.

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