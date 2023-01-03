Він наголосив, що країна вже використовує принципи НАТО в стратегічному плануванні, освіті, підготовці персоналу та підрозділів, веденні війни

Після перемоги над російськими окупантами Україна повинна перейти до контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати відповідні знання та вміння.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він підкреслив, що українська армія безпосередньо на полі бою переходить до стандартів НАТО.

"Ми вже використовуємо натівські принципи стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів, ведення війни. Завдяки цьому не лише стримуємо ворога, але й звільняємо захоплені ним території. Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе", - наголосив Шмигаль.

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Контрактна армія

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про бачення української армії після війни. В уряді розуміють, що після війни армія не може бути в радянському стандарті, вона має стати професійною.

"Ядром армії мають бути контрактники, які сьогодні по факту стали ядром нашої армії, яка захищає Україну. Звичайно, що ми в цій професійні армії завершимо запровадження стандартів НАТО. Звичайно, що всі громадяни, щонайменше всі чоловіки, мають бути військовозобов’язаними, мають проходити відповідні курси", - сказав Шмигаль.

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