Наголошується, що спільна участь у міжнародних змаганнях українських спортсменів, багато з яких втратили на війні рідних та друзів, та російських і білоруських спортсменів, родичі яких вбивають українців, зумовить виникнення численних конфліктів на спортивних майданчиках, що можуть призвести до травмувань і навіть загибелі спортсменів.

Верховна Рада ухвалила Постанову про звернення до парламентів країн світу, Міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій (№8398).

У зверненні зазначається, що 25 січня на засіданні Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету було оприлюднено пропозиції про допуск до міжнародних спортивних змагань, у тому числі до Олімпійських ігор російських та білоруських спортсменів. Ці пропозиції, згідно даних МОК, підтримуються більшістю національних олімпійських комітетів країн світу.

При цьому пропонується дозволити участь російських та білоруських спортсменів як нейтральних спортсменів за умови, що вони відкрито не виступатимуть проти миротворчої місії МОК, тобто прилюдно не підтримуватимуть війну Росії проти України, а також дотримуватимуться вимог Всесвітнього антидопінгового кодексу.

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"Верховна Ради України наголошує, що пропозиції про допуск спортсменів країн-терористів Росії та Білорусі до міжнародних спортивних змагань не враховують вкрай жорстокий і варварський характер війни, розв'язаної РФ за підтримки Білорусі проти України, спрямований на геноцид Українського народу, зокрема, неприховані намагання збройних сил фашистської Росії спровокувати в Україні техногенну катастрофу шляхом повного руйнування енергетичної системи, обстрілів Запорізької та Чорнобильської атомних електростанцій", - йдеться у зверненні.

Підкреслюється, що такі пропозиції є наругою над пам'яттю сотень тисяч громадян України, у тому числі понад 220 українських спортсменів, які самовіддано стали на захист Вітчизни і поклали життя в боротьбі за її майбутнє як демократичної європейської держави.

Зауважується також, що внаслідок війни постраждали понад 320 спортивних об'єктів, з них 87 знищені повністю або частково. Станом на січень збитки від руйнування спортивної інфраструктури України перевищують 250 млн доларів.

"З початком російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року гасло "Спорт поза політикою" втратило право на існування. Російські та білоруські спортсмени, зокрема олімпійські чемпіони та призери Олімпійських ігор схвалюють війну проти України: насилля, вбивства та геноцид Українського народу, відкрито беручи участь у Z-парадах чи мовчки підтримують цю найзапеклішу повномасштабну війну, не маючи громадянської мужності або усвідомленої власної позиції щодо її засудження", - підкреслюють автори звернення.

У ВР підкреслили, що слід розуміти, що Росія та Білорусь схильні використовувати спортсменів як ідеологічну зброю для реалізації своєї ганебної пропаганди, підсилення бойового духу російської армії та зомбованого російського народу і впливу на рішення інших держав щодо підтримки України у боротьбі за свою свободу, незалежність та європейський вибір.

"Спільна участь у міжнародних спортивних змаганнях українських спортсменів, багато з яких втратили на війні рідних та друзів, та російських і білоруських спортсменів, родичі яких вбивають українців, зумовить виникнення численних конфліктів на спортивних майданчиках, що можуть призвести до травмувань і навіть загибелі спортсменів", - наголосили у ВР.

Особливо небезпечними, як підкреслюється, в цьому сенсі є двобої на фехтувальних доріжках, борцівських килимах, у секторах стрільби з вогнепальної зброї та змагань лучників.

"Це також спричинить напруження, можливі сварки та бійки серед спортсменів та організаторів змагань в олімпійських селищах. Крім того, неможливо уявити розміщення на п'єдесталах пошани українських атлетів поруч із російськими та білоруськими. Так само є неприпустимим суддівство змагань за участю українських спортсменів представниками Російської Федерації чи Білорусі", - йдеться у зверненні.

Так, зважаючи на викладене, Верховна Рада вважає, що допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань у час, коли триває війна Росії, спрямована на знищення Українського народу та Української держави, стане "неприхованою підтримкою цієї війни та спробою умиротворення агресора".

У зв'язку з цим Верховна Рада закликає Міжнародний олімпійський комітет, національні олімпійські комітети країн світу та міжнародні спортивні федерації заборонити участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі Олімпійських іграх, до завершення збройної агресії Росії проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питання компенсації Російською Федерацією заподіяних Україні збитків.

Український парламент також звертається до парламентів всіх країн світу з тим, аби підтримати це звернення. Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Росія та Білорусь на Олімпійських іграх

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримує російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором.

Міністр спорту Вадим Гутцайт попередив, що Україна бойкотуватиме літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до участі в змаганнях допустять росіян і білорусів.

24 січня Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили недопуск Росії до Олімпійських ігор у Парижі.