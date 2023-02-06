В Раді наразі залишилося 409 депутатів.

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата, що був обраний до парламенту від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" Ігоря Абрамовича.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що за це рішення проголосували 317 народних депутатів.

"Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще. Летять з ОАЄ", - написав Железняк.

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Він додав, що у ВР наразі залишилося 409 депутатів.

Припинення діяльності ОПЗЖ в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 6 лютого, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Абрамович написав заяву про припинення повноважень.

Він додав, що саме вихід Абрамовича із лав фракції "ОПЗЖ" у перший день повномасштабного вторгнення Росії заклав початок для її подальшого розпаду. Він сподівається, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої "ОПЗЖ".

13 січня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна. Указом президента України цих чотирьох членів забороненої партії "ОПЗЖ" позбавлено українського громадянства.

9 січня скандальний проросійський політик Андрій Аксьонов склав повноваження народного депутата України.

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