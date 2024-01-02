В низці громад Київської області виникли проблеми з енергопостачанням.

Під час масованого ракетного обстрілу у Київській області загинуло двоє людей у Фастівському районі. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Масований обстріл України. Житлові багатоповерхівки, складські приміщення, критична інфраструктура. Росія бʼє у властивій їй терористичній манері", – написав він.

За словами Клименка, на Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. Зокрема, на Фастівщині загинуло двоє людей ліквідовано загорання житлового будинку.

Відео дня

У Вишневому було пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів, постраждали 7 осіб.

Що стосується столиці, Клименко повідомив, що у Києві оперативні служби працюють у шести районах, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському. Із багатоповерхівки в Соломʼянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

Очільник МВС зазначив, що інформація подана станом на 10:00, кількість постраждалих змінюється.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що на Київщині організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, де з ними працюватимуть психологи ДСНС.

"В громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складських приміщень. Ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів", – сказано в повідомленні.

За оперативною інформацією, окрім двох загиблих людей на Київщині 11 поранених, зокрема одна дитина.

Також Кравченко повідомив, що в низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням.

Масована ракетна атака – останні новини

Вранці 2 січня росіяни запустили десятки ракет по Україні, в тому числі аеробалістичні ракети "Кинджал". Більшість ракет атакували столицю, також значні пошкодження у Харкові. Сили ППО успішно відпрацювали по цілях, проте уламки ракет спричинили багато пошкоджень у різних районах Києва, є загиблі та постраждалі.

Вас також можуть зацікавити новини: