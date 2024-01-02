Брінк написала, що необхідно зупинити Путіна.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку Росії, закликавши підтримати Україну. Про це Брінк написала у соцмережі X (колишній Twitter).

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, коли мільйони українців знову шукають притулку від холоду. Сьогодні вранці в Києві пролунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", - написала посол.

Ракетна атака 2 січня – останні новини

Вранці 2 січня росіяни запустили десятки ракет по Україні, в тому числі аеробалістичні ракети "Кинджал". Більшість ракет атакували столицю. Сили ППО успішно відпрацювали по цілях, проте уламки ракет спричинили багато пошкоджень у різних районах Києва, є постраждалі. Зокрема, у Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків, виявлено вже 20 постраждалих.

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Також у деяких районах Києва та Київщині частково зникло світло, у ДТЕК пообіцяли відновити електропостачання, щойно мине небезпека.

Окупанти також атакували Харків. Станом на зараз відомо про 41 постраждалу особу та одну загиблу людину.

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