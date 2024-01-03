Всього в Україні внаслідок атаки 29 грудня 53 людини загинуло.

У середу, 3 січня, в Києві рятувальники завершили пошукові роботи на місці влучання ракети під час масованої атаки 29 грудня. Завершено аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі столиці. Про це в Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що у Києві загинуло 30 людей, з них одна – померла в лікарні. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій.

В ДСНС додали, що в цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях. Постраждало 170 людей, загинуло 53 людини, врятовано – 22.

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На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

Масована ракетна атака 29 грудня

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, 29 грудня РФ провела масовану атаку по Україні. Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу – ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей.

У столиці було пошкоджено станцію метро, житлові та нежитлові будівлі. Через значну кількість загиблих та поранених у Києві 1 січня було оголошено Днем жалоби. Найбільше жертв на території пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі.

3 січня у КМВА повідомили, що зросла кількість жертв. В лікарні, від отриманих травм померла одна особа. Таким чином, всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб, ще 29 отримали поранення.

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