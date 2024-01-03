У КМВА уточнили, що одна людина померла у лікарні через отримані травми.

У Києві зросла кількість жертв ракетного удару, який російські окупанти завдали 29 грудня 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні КМВА. "На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня померла одна особа", - уточнюється у повідомленні.

Таким чином, всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення.

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Ракетний удар по Києву 29 грудня

Вночі та вранці 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по території України. Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар російських окупантів по українській території, заявив, що ми обов’язково відповімо на кожен удар.

1 січня цього року у КМВА повідомляли, що протягом доби у Шевченківському районі Києва з-під завалів деблоковано тіла 8 загиблих осіб. Пізніше там повідомили, що знайдено ще одну жертву.

Перший день нового року в столиці був днем жалоби за загиблими від ракетного удару 29 грудня.

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