Тривога вночі в Одесі тривала майже 6 годин.

В Одесі через відсутність світла не працює міський електротранспорт. Про це журналістам повідомили в комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс".

"В Одесі через відсутність напруги тимчасово не курсують трамваї та тролейбуси", - йдеться у повідомленні.

Також у місті через тривалу повітряну тривогу школярам будь-якої форми навчання дозволили сьогодні пропустити заняття. Про це повідомила керівник Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Сьогодні ані очно, ані дистанційно не сваритимуть за відсутність дитини. Якщо не спали ніч, враховуйте стан і прийміть рішення, чи йти до школи, чи підключати до занять. У закладах освіти працюватимуть над повторенням", - заявила вона.

За її словами, школи та дитсадки працюють, у разі повітряної тривоги дітей буде переведено до укриття.

В мерії зазначають, що тривога сьогодні вночі тривала 5 годин 43 хвилини.

Ракетний удар по Одесі - що відомо

Сьогодні вночі по всій Україні пролунала масштабна повітряна тривога - росіяни атакували нашу країну ракетами.

Вибухи, зокрема, пролунали в Одесі. У місті превентивно відключили світло. В ОВА повідомили, що внаслідок атаки постраждали житлові будинки, але серед людей немає жертв і постраждалих.

Васлідок ворожого ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора.

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