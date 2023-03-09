В Одесі через відсутність світла не працює міський електротранспорт. Про це журналістам повідомили в комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс".
"В Одесі через відсутність напруги тимчасово не курсують трамваї та тролейбуси", - йдеться у повідомленні.
Також у місті через тривалу повітряну тривогу школярам будь-якої форми навчання дозволили сьогодні пропустити заняття. Про це повідомила керівник Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
"Сьогодні ані очно, ані дистанційно не сваритимуть за відсутність дитини. Якщо не спали ніч, враховуйте стан і прийміть рішення, чи йти до школи, чи підключати до занять. У закладах освіти працюватимуть над повторенням", - заявила вона.
За її словами, школи та дитсадки працюють, у разі повітряної тривоги дітей буде переведено до укриття.
В мерії зазначають, що тривога сьогодні вночі тривала 5 годин 43 хвилини.
Ракетний удар по Одесі - що відомо
Сьогодні вночі по всій Україні пролунала масштабна повітряна тривога - росіяни атакували нашу країну ракетами.
Вибухи, зокрема, пролунали в Одесі. У місті превентивно відключили світло. В ОВА повідомили, що внаслідок атаки постраждали житлові будинки, але серед людей немає жертв і постраждалих.
Васлідок ворожого ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора.