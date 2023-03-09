Росіяни здійснили 81 пуск ракет різного базування.

Російські війська в ніч проти 9 березня здійснили масований ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури, випустивши 81 ракету різного базування. З 48 випущених росіянами крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" сили протиповітряної оборони України знищили 34.

Як повідомив головнокомандувач збройними Силами України Валерій Залужний, всього росіяни випустили:

28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 керованих авіаційних ракет: 2 - Х-31П; 6 - X-59;

13 зенітних керованих ракет C-300;

8 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Крім того, Залужний зазначив, що ЗСУ знищили 4 іранських дрона Shahed, і 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 в результаті організованої протидії не досягли своїх цілей.

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