У місті превентивно відключили світло.

Російські окупанти вдарили по Одеса. В якості цілі загарбники знову обрали об'єкт енергетичної інфраструктури.

За словами речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що внаслідок атаки постраждали житлові будинки, але серед людей немає жертв і постраждалих.

"Превентивно в місті була вимкнена електроенергія. Поки не можемо говорити, що до ранку буде працювати електротранспорт, але пересування по місту буде", - розповів Братчук в ефірі національного телемрафону.

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Ракетний удар по Україні 9 березня - що відомо

У ніч на 9 березня у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. У ряді областей пролунали вибухи, в Одеській області та Харкові є попадання в об'єкти енергетики.

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова розповіла про наслідки потрапляння в житловий будинок, в результаті чого двоє людей отримали поранення.

У Києві прогримів сильний вибух. Його чули жителі Троєщини і на Лівому березі. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи прогриміли в Голосіївському районі столиці. На місце інциденту виїхали всі необхідні служби.

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