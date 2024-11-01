Задля запобігання корупції команди лікарів для оцінювання формуватимуться за випадковим принципом, повідомив міністр.

На розгляд Кабінету міністрів України внесено законопроєкт про реформування МСЕК (медико-соціальна експертна комісія), яким передбачено кардинальні зміни.

Про це казав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді України. За його словами, якщо уряд підтримає, то законопроєкт буде внесено на розгляд парламенту України.

Міністр підкреслив, що зміни будуть з 1 січня 2025 року, а зараз система продовжує працювати як і раніше з певними точковими поліпшеннями, які робляться кожного дня.

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"Людина, яка має певні порушення функціональності повинна отримати від держави підтримку, яка дозволить їй нормально жити", - наголосив Ляшко.

Він зазначив, що в законопроєкті передбачено, що замість окремих 328 МСЕКів запрацюють експертні команди практикуючих лікарів на базі потужної багатопрофільної лікарні. За його словами, вони краще оснащені, зручніші для пацієнтів, до них легше дістатися і можна зробити необхідні дослідження прямо на місці.

"Пацієнт зможе проходити оцінювання "йдеться про оцінку фізичних, психічних та соціальних аспектів здоров’я (пацієнта, - УНІАН), в тому ж закладі, де він вже лікується і там, де він проходить подальшу реабілітацію у сфері охорони здоров’я", - сказав міністр.

Ляшко підкреслив, що нова система буде максимально цифровізованою - лікуючий лікар зможе скерувати в електронному виді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потраплять в Єдину інформаційну систему.

"Це означає, що людині не доведеться ходити по кабінетах і сидіти в чергах, носячи стоси паперових довідок. Це також запобігатиме корупції і зловживанням - система форматуватиме склад команди лікарів за випадковим принципом з урахуванням необхідної спеціалізації. Тобто лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а він не знатиме імені лікарів, які будуть проводити оцінку. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, зокрема, і таких, про які стало відомо останнім часом", - наголосив він.

У центрі уваги ліквідація МСЕК - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, в Україні були низка корупційних скандалів щодо керівників та працівників МСЕК, в яких були виявлені списки пацієнтів, яким ставилися фіктивні діагнози. Знайдено величезні кошти та багато майна в їх працівників. Зокрема, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили у незаконному збагаченні, а під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій. Рішення ухвалили через зловживання під час оформлення інвалідностей, цьому передувала низка гучних скандалів, зокрема, щодо прокурорів.

Він доручив, щоб рішення комісій щодо встановлення інвалідності працівникам держорганів перевірили, а також провели аудит нарахованих їм пенсій.

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