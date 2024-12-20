Передбачається, що ТЦК підпорядковуватимуться Міноборони, а не Сухопутним військам.

Міністерство оборони України розробляє варіант реформування Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант реформування по новому ТЦК. В першу чергу підпорядкування їх під Міністерство оборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів що стосуються мобілізації військовозобов’язаних", - наголосив він.

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На сьогодні ТЦК підпорядкровуються Сухопутним військам Збройних сил України, котрі є в підпорядкуванні Генерального штабу.

Реформа ТЦК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонувала розформувати ТЦК та СП й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті.

Народна депутатка Юлія Яцик уточнила, що про це йдеться у звіті комісії, та в Міністерстві оборони України вже працюють над створенням рекрутингових центрів. За її словами, це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій.

Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець зазначав, що навіть у разі реформування територіальних центрів комплектування (ТЦК) за ними залишиться функція примусової мобілізації. Він зауважив, що пряма мобілізація громадян до конкретних частин, яка відбувається в обхід ТЦК, стосується саме добровольців. Для примусової мобілізації військовозобов’язаних все одно потрібна структура на кшталт ТЦК.

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