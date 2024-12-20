В Міноборони розпочали розслідування.

Стосовно окремих ганебних випадків роботи працівників Територіальних центрів комплектування Міністерство оборони реагує негайно.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України, відповідаючи на запитання народного депутата країни Олексія Гончаренка з приводу того, що вчора вся країна побачила "якусь дику картину" як у Вишгороді ТЦК разом з поліцією "викорювали" людину з машини.

"Стосовно окремих ганебних випадків Міністерство оборони реагує негайно. Відповідна реакція була і вчора від Міноборони",- наголосив він.

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Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначив, що стосовно випадку, який відбувся у Вишгороді, призначене відповідне службове розслідування. За його словами, після його завершення буде оприлюднено його результати, які нададуть, зокрема, і народному депутату.

Інцидент у Вишгороді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Тг-канали опублікували відео, на якому поліцейський "задуває" салон авто газом з балончика, після чого людина у військовій формі (імовірно, працівник ТЦК) підпалює його, ймовірно, щоб "викурити" з машини військовозобов'язаного. Стверджується, що кадри знято у районі Вишгорода Київської області.

На записі видно, як кілька чоловіків у військовій формі та двоє у поліцейській стоять поряд з авто та намагаються відкрити його двері. Після кількох невдалих спроб вони вирішили або запустити газ у салон, або розбризкати його на гумовий утеплювач дверей, щоб, підпаливши, розблокувати їх. Згодом вогонь перекинувся на дах авто, але це не допомогло відчинити двері, і чоловіки зі сміхом відійшли від машини.

Згодом у Міністерстві оборони пообіцяли притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.

Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України.

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