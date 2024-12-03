Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) буде проходити в два етапи: перший дає можливість відправлення електронного документа про стан здоров'я в ТЦК; другий - можливість самостійно обрати лікарню для медогляду.

Про це в інтерв'ю на Суспільному розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. "Щоб ми електронний документ, який свідчить про стан здоров'я пацієнта, який прийшов на ВЛК, могли відправити в електронному вигляді в ТЦК, і вони могли його прийняти. Це перший етап реформи", - пояснив міністр.

А другий етап реформи, за його словами, полягає в тому, що коли людина хоче вступити до лав ЗСУ, то їй не обов'язково буде йти в лікарню. "Ти можеш прийти в найближчу точку, в тому числі й до сімейного лікаря, який подивиться історії звернень і побачить, що в тебе немає критичних порушень здоров'я, може сказати умовно "здоровий" і також ці дані переправити", - пояснив міністр.

Ляшко зазначив, що передача даних залежить від інформаційних ресурсів Міноборони. "Ми свої нормативні акти підтягнемо, але в охороні здоров'я цифровізація відбулась набагато раніше. І нам, у якому форматі скажуть, технічно ми готові будемо передавати ті дані, які треба ТЦК", - деталізував Ляшко і додав, що на вирішення цього питання Міноборони знадобиться 6 місяців.

Реформа ВЛК

1 грудня Міноборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій. На презентації зазначили, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. Вона дозволяє уникати військової служби без законних підстав, а з іншого боку не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями.

А минулого місяця речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що Міністерство оборони планує ініціювати перевірки установ, які проводять військово-лікарські комісії за допомогою інспекційних механізмів.

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