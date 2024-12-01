Впровадження реформи відбуватиметься в три етапи.

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Концепцію реформи презентували під час зустрічі Ради донорів інституційних реформ МОУ. Вона матиме три етапи і має завершитися в листопаді 2025 року.

Зазначається, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. Вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого боку не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями. Це створює додаткові труднощі для Збройних Сил.

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"Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, для проходження ВЛК військовозобовʼязаним більше не потрібно буде йти до ТЦК – вони зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Інформація звідти потраплятиме до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Далі дані з цієї системи будуть потрапляти в медичну інформаційну систему ЗСУ, яку планують модернізувати під реформу. Буде створено технічну можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК. Так, військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє рішення.

На випадкову комісію будуть надходити анонімізовані дані. Члени ВЛК не будуть знати, чиї саме документи розглядають. Такий підхід має унеможливити маніпуляції та зловживання.

"Станом на сьогодні у контексті ВЛК маємо старі бюрократичні норми, які повільно працюють і не викликають довіри у громадян. Ця реформа потрібна, щоб військовозобов’язані могли довіряти системі. Проходити медогляд у цивільних закладах. Відчувати, що їх права захищені й що після медогляду їх одразу не визнають придатними, якщо у них насправді є якісь хвороби. Наша пропозиція – створити прозорий і зрозумілий шлях, який створить підґрунтя для довірливих стосунків й зробить так, щоб виносилися справедливі висновки", – заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що після кожного рішення ВЛК буде видно цифровий слід – йдеться про електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Крім того, висновки комісій зберігатимуться.

"Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами", – додали в Міноборони.

Робота ВЛК в Україні: інші новини

У листопаді речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін заявив, що Міністерство оборони планує ініціювати перевірки установ, які проводять військово-лікарські комісії (ВЛК) за допомогою певних інспекційних механізмів.

Тоді він пояснив, що відповідальність за порушення в процесі мобілізації розподіляється з огляду на етап, на якому це порушення сталося:

"Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ у рамках укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби, наприклад, це є відповідальністю ВЛК, і реагування вже має здійснювати Міністерство оборони України", – сказав він.

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