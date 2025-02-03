Він зауважує, що лютий буде непростий для нашого війська, але "і ворогові доведеться несолодко".

Реформа організаційної структури Збройних сил України триває, вже приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру. Про це йдеться у дописі на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

Він зазначив, що провів важливу нараду за підсумками діяльності ЗСУ у першому місяці 2025 року.

"Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру", - повідомив Сирський.

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За його словами, лютий буде непростим для нашого війська, але "і ворогові доведеться несолодко". "Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління. Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання наших задач", - написав Головнокомандувач.

Він зауважив, що "ситуація складна, але ми гідно даємо відсіч". "Продовжуємо результативно знищувати воєнні об’єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Нищимо ворога як на території України, так і в Росії. Серед пріоритетів - зокрема й операція в Курській області та ураження воєнних об’єктів вглиб країни-агресора", - зазначив Сирський.

Основні зусилля, за його словами, зосереджуються насамперед на стійкому утриманні рубежів та недопущенні просування противника, посиленні підготовки військовослужбовців та нарощенні безпілотної складової.

"Продовжуємо розвиток з’єднань та частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем - за рахунок нарощення безпілотних систем у їх складі", - повідомив Головнокомандувач.

Він додав, що на землі насамперед насичуються особовим складом та технікою ті підрозділи, які вже ведуть оборону на передньому краї. Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин.

"Зробив акцент на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів", - повідомив Сирський.

Крім того, зазначив він, заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитися ще до початку їхнього залучення до виконання бойових завдань. "Адже від того, як ми підготуємо та навчимо людей, залежить стійкість війська", - пояснив Головнокомандувач.

Він також зауважив, що у січні вдалося дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. "Є відповідні плани і на наступний період", - додав Сирський.

Реформа ЗСУ - новини

Як повідомлялося, раніше військові оглядачі та самі військовослужбовці активно порушували тему необхідності перевести ЗСУ з бригадної системи управління на корпусну або дивізійну.

Головна проблема полягає у тому, що бригада є відносно малочисельною одиницею, а в реаліях російсько-української війни бригадам доводиться де-факто виконувати завдання, які мала б виконувати дивізія чи армійський корпус - чисельніші з’єднання.

Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський зауважив, що моральний стан військовослужбовців є вкрай важливим. "Якщо перехід до системи "корпус-бригада", яку вони (військові) пропонують на сьогодні - це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", - сказав він.

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