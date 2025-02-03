Олександр Сирський пояснив, що вони роблять усе можливе, щоб зменшити кількість порушень у роботі ТЦК.

Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, відреагувавши на останні випадки нападу на працівників ТЦК, назвавши їх "ганебними актами насильства". Крім того, він зазначив, що розраховує на "повне і всебічне" розслідування цих злочинів, у результаті чого винні мають понести "заслужене покарання".

"Збройні Сили України роблять усе можливе, щоб захистити нашу державу та Український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації", - написав він у публікації в Telegram.

Крім того, Сирський згадав про порушення прав людини під час мобілізаційних заходів, наголосивши, що в ЗСУ намагаються робити все можливе, щоб не допускати таких випадків - долати проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки і працювати над поліпшенням якості роботи цієї структури. Але це, за його словами, неможливо без "всенародної підтримки армії" та "поваги до військовослужбовців".

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Що відомо про випадки нападу на ТЦК

За останній час сталося три напади на ТЦК - у Полтавській області, у Рівному та в Павлограді Дніпропетровської області - один випадок смертельний. У Полтавській області загинув військовослужбовець ЗСУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Пирятині застрелили працівника ТЦК під час супроводу мобілізованих. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК і СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю.

Крім того, у Павлограді біля будівлі ТЦК прогримів вибух. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху невстановленого предмета дістав поранення чоловік.

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