Президент допустив зміну системи управління армією та перехід на корпусну систему замість бригадної.

В Україні планують змінити підходи до управління ЗСУ. Головним завданням тут є зменшення бюрократії у війську та наближення офіцерів до солдатів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, пише Суспільне.

"Це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав президент.

За словами Зеленського, моральний стан військовослужбовців є вкрай важливим.

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"Якщо перехід до системи "корпус-бригада", яку вони (військові) пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — додав він.

Перехід ЗСУ на корпусну систему

Останнім часом багато військових оглядачів та самі військові активно піднімали тему необхідності перевести ЗСУ з бригадної системи управління на корпусну або дивізійну систему. Часто бригадну систему називали однією з причин того, що Україна зараз має проблеми на фронті.

Головна проблема полягає у тому, що бригада є відносно малочисельною одиницею, а в реаліях російсько-української війни бригадам доводиться де-факто виконувати задачі, які мала б виконувати дивізія чи армійський корпус – більш чисельні з’єднання. При цьому спроби посилити бригади приданими, тобто чужими батальонами чи ротами, на практиці часто призводять до управлінського хаосу і неадекватного застосування наявних сил.

На думку низки експертів, перехід на корпусну або дивізійну систему дозволить збудувати стабільнішу вертикальну взаємодію у війську та ефективніше виконувати бойові задачі.

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