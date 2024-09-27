Повідомляється, що у застосунку будуть актуальні вакансії у військових частинах.

Сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+" стане доступний у жовтні 2024 року, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її поясненням, у застосунку з’являться актуальні вакансії у військових частинах. Сервіс рекрутингу у "Резерв+" має допомогти користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно буде заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

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Інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби - один з важливих кроків, які ми робимо для цього", - зазначила Черногоренко.

Застосунок "Резерв+"

Як повідомляв УНІАН, застосунок Резерв+ запустили 16 травня, у день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. За даними Міноборони, з того часу завдяки йому понад 3 мільйони українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

Додаток "Резерв+" постійно доповнюють сервісами для військовозобов’язаних. Зокрема влітку стало відомо, що розробляється функціонал, завдяки якому можна буде оформити відстрочку від мобілізації онлайн.

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