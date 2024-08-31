З 18 травня "виконали свій обов'язок" близько 5 мільйонів українців, і "це неймовірний результат".

Міністерство оборони України працює над тим, аби в українців була можливість оновити дані через застосунок "Резерв+" вже після 60 днів, які минули з моменту вступу в силу закону про мобілізацію. Про це повідомила заступник глави оборонного відомства Катерина Черногоренко.

Вона нагадала, що додаток був запущений з 18 травня, і був певний термін для оновлення даних, який був закріплений законом.

"Ми би дуже хотіли, щоби можливість оновлення даних продовжувалася, нарощувалася, і користувачі мали можливість робити це в "законному полі". Будемо пропонувати, як це зорганізувати, як це зробити. В будь-якому випадку ми дуже вдячні нашим громадянам і постійно їм завдячуємо за відповідальність, за те, що вони встигли, за те, що близько 5 мільйонів людей виконали свій обов'язок. Це неймовірний результат", - підкреслила Черногоренко. Відео дня

Застосунок "Резерв+": останні новини

Як повідомляв УНІАН, у додатку "Резерв+" з’являться нові функції. Зокрема, Міноборони працює над функціоналом, що дозволить зручно подавати заявку на відстрочку.

Так, спеціалісти працюють над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо мала місце зміна військовозобов'язаним місця реєстрації.

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