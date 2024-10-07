Зокрема, відтепер відстрочка від мобілізації відображається як окремий вид відстрочки, відповідно до чинних норм законодавства.

Міністерсто оборони України випустило оновлення для застосунку "Резерв+". У новій версії додатку представлено кілька важливих змін.

Про це йдеться в описі додатку в AppStore. Так, відтепер відстрочка від мобілізації відображається як окремий вид відстрочки, відповідно до чинних норм законодавства.

Крім того, у версії 1.2.0 розробники застосунку додали функцію, що дозволяє оновлювати базу неактивних електронних військово-облікових документів шляхом сканування QR-кодів.

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Також тепер користувачі можуть перевірити дійсність повістки, використовуючи QR-код.

Нова версія поки доступна тільки для користувачів iOS. Оновлення для Android має зʼявитися найближчим часом.

Мобілізація в Україні: ви могли це пропустити

У Верховній Раді пропонують надати знижку у 50% для військовозобов'язаних, які невчасно оновили свої дані, але самостійно ініціюють накладення на себе штрафу за це. Порушникам пропонують сплатити 8 500 грн. Зараз розмір штрафу за несвоєчасне оновлення облікових даних становить від 17 000 грн до 25 500 грн

Тим часом Міноборони вже відправило 70 тисяч повісток через "Укрпошту". І в алгоритмах формування повісток були виявлені проблеми – вони формуються на військовозобовʼязаних громадян із вже оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.

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