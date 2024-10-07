Нардепи пропонують -50% 'знижки' на штраф за неоновлення даних: але є нюанс

Передбачається, що у постанові про накладення адміністративного стягнення керівник ТЦК визначає розмір штрафу на рівні мінімального розміру штрафу за вчинення такого правопорушення.

У Верховній Раді пропонують надати знижку у 50% для військовозобов'язаних, які невчасно оновили свої дані, але самостійно ініціюють накладення на себе штрафу за це.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №12093, порушникам пропонують сплатити 8 500 грн. Йдеться про військовозобов'язаних, які не оновили свої дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна буде лише за умови, якщо громадянин самостійно звернеться до органів ТЦК та добровільно сплатить ці 8 500 грн через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста.

На думку авторів ініціативи, це стимулюватиме військовозобов’язаних здійснювати уточнення даних через застосунок "Резерв+".

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Зараз розмір штрафу за несвоєчасне оновлення даних становить від 17 000 грн до 25 500 грн. Понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої дані або не зробили цього у визначений законодавством термін.

"Запропоновані проєктом зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8 500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста", - йдеться у записці.

Штраф "зі знижкою" - що пропонують депутати

Згідно з документом, щоб мати можливість сплатити лише половину від можливого штрафу за несвоєчасне оновлення даних, особа, не пізніше дня розгляду справи про таке адміністративне правопорушення, може звернутися до ТЦК, в якому вона перебуває на обліку, із заявою, в якій вона зазначає що не заперечує допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності.

Як пише Судово-юридичної газета, заява може бути подана особою, яка притягається до адміністративної відповідальності особисто в письмовій формі або через "Резерв+". У постанові про накладення адміністративного стягнення керівник ТЦК визначає розмір штрафу на рівні мінімального розміру штрафу за вчинення такого правопорушення.

Якщо упродовж 10 календарних днів з дня набрання такою постановою законної сили сплатила не менше, ніж 50% розміру штрафу за постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова вважається виконаною.

Застосунок "Резерв+": останні новини

Як повідомляв УНІАН, у додатку "Резерв+" з’являться нові функції. Зокрема, Міноборони працює над функціоналом, що дозволить зручно подавати заявку на відстрочку.

Так, спеціалісти працюють над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо мала місце зміна військовозобов'язаним місця реєстрації.

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