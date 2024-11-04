Студенти та аспіранти вже зараз можуть перевірити, чи відображатиметься відстрочка у зв'язку з навчанням у застосунку.

У застосунку "Резерв+" почалося бета-тестування відстрочок, які можна буде отримати в онлайн-форматі. Першими скористатися подібною функцією зможуть студенти та аспіранти, які раніше заповнили форму тестування, заявляє заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

"Далі люди з інвалідністю та багатодітні. Усе робимо поступово", - розповіла вона. Цього разу пуші не відправляємо, тож чекайте на інструкції на своїх поштах", - написала вона на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. А також додала, що в тому разі, якщо у вас уже є чинне відтермінування, продовжити його буде можливо тільки після того, як спливе його термін дії.

Крім того, за словами Чорногоренка, запуск цієї послуги в додатку відбудеться в "лічені дні".

Відео дня

"Ми вдячні й тим, хто вже має відтермінування і тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга в різних категорій громадян. Чекаємо на ваш фідбек. І ще раз дякуємо за допомогу в цифровізації військового обліку", - наголосила заступниця міністра оборони.

Додаток "Резерв+" - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що українці зможуть підписувати контракт із ЗСУ в додатку "Резерв+". Катерина Чорногоренко заявила, що команда Міноборони хоче і далі розвивати подібний функціонал.

Крім того, російські хакери через фейковий чат-бот "Резерв+" крали дані громадян. Користувачі, як повідомляється, і зовсім могли не знати про те, що відбувається щось погане.

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