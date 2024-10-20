Українці зможуть підписувати контракт із ЗСУ в застосунку 'Резерв+'

Над запровадженням цієї функції вже працюють технічні фахівці Міністерства оборони.

У застосунку "Резерв+" вже з’явився функціонал онлайн-рекрутингу й з’явиться можливість підписання контракту у кілька кліків. Про це пище "АрміяInform" з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

Чиновниця наголосила, що укомплектування ЗСУ й інших Сил оборони є пріоритетним завданням. Саме тому у МОУ запустили можливість онлайн-рекрутингу прямо в "Резерв+".

"Ми зібрали найбільшу кількість вакансій яка існує на сьогодні в країні, це 4 000 вакансій, і завдяки цьому інструменту громадянин або громадянка зможуть обрати найбільш релевантну для себе посаду в Збройних Силах України", - розповіла Черногоренко.

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За її словами, онлайн-рекрутинг в "Резерв+" буде розвиватися. У фокусі МО саме добровільний ректутинг.

"Ми хочемо розвивати цей функціонал і надати можливість нашим користувачам прямо в застосунку підписати контракт в декілька кліків. Це буде наступна ітерація онлайн-рекрутингу, яку ми запустимо найближчим часом, для того, щоби повністю цифровізувати цикл входу наших громадян як добровольців до лав ЗСУ", - наголосила Черногоренко.

Додаток "Резерв+"

Додаток був запущений з 18 травня. Його постійно доопрацьовували та оновлювали. Так, нещодавно у "Резерв+" розробники додали функцію, що дозволяє оновлювати базу неактивних електронних військово-облікових документів шляхом сканування QR-кодів.

Водночас, у застосунку має ще з'явитися можливість оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку.

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