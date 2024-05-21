На цей час в застосунку зафіксовано загалом понад 1 мільйон авторизацій та 700 тисяч успішних оновлень.

Польща та Німеччина наступні після України за кількістю оновлень даних військовозобов’язаними українцями у застосунку "Резерв+".

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. За даними відомства, наразі зареєстровано понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через "Резерв+" та 700 000 успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.

"Топ-3 маркети за кількістю оновлень після України: Польща - 1 727, Німеччина - 1 369, Канада - 443", - повідомляється у офіційному Telegram-каналі міністерства.

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Оновлення даних у додатку: що відомо про Резерв+

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Україні набрав чинності Закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов'язані мають протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, Центрі надання адміністративних послуг або в електронному кабінеті за допомогою програми "Резерв+".

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін вчора повідомив, що вже близько 260 тисяч українців оновили дані через мобільний застосунок. За його словами, це у 80 разів більше оновлень, ніж через ЦНАП.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко вчора зауважила, що "Резерв+" ще не у всіх країнах доступний.

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