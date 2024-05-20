Зазначається, що дані військовозобов’язаних українців у застосунку "Резерв+" повністю захищені.

Застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про систему захисту даних військовозобов’язаних українців у застосунку "Резерв+" та анонсувала подальші заплановані революційні новації для зручності громадян по роботі ТЦК і ВЛК.

Оновлення військовозобов’язаними даних через застосунок "Резерв+" значно розвантажує роботу ТЦК та СП і ЦНАП. "Наразі близько півмільйона військовозобов’язаних вже ці дані оновили. З них 415 тисяч зробили це через застосунок "Резерв+",- зазначила Черногоренко в ефірі телемарафону

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Інформація, яка оновлюється користувачем, надходить напряму до державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

"Доступ до цього реєстру мають виключно оператори ТЦК та СП. Виключно тих прав, які є для них доступними. Тобто, фактично кожний регіон і оператор може бачити свою частинку. Це ще раз гарантує нашим громадянам, що доступ до даних мають виключно посадові особи, які за це відповідають і діють згідно своїх посадових інструкцій", - підкреслила вона.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку додала, що безпека даних військовозобов’язаних є топ-пріоритетною задачею і застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Він захищається найкращими командами, які додатково отримали всі необхідні дозволи на рівні держави і офіційно підтвердили, що застосунок є повністю безпечним.

Черногоренко розповіла, що на наступному етапі через додаток "Резерв+" заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних.

"Тобто, фактично не роблячи візит до ТЦК та СП для того, щоб виключно отримати направлення до ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати у застосунку. Ми розуміємо, що основний процес взаємодії громадянина і ВЛК також треба робити цифровим. Працюємо над цим, пізніше вийдемо з анонсом, що ми робимо в контексті роботи ВЛК",- акцентувала вона.

Загалом план в тому, щоб ТЦК та СП і військово-лікарська комісія для військовозобов’язаних були максимально зручними, а більшість процесів, які тільки можливо, зробити цифровими і зручними для громадян.

"Думаю до кінця червня – на початку липня ми вже будемо мати зовсім іншу революційну картину по роботі ТЦК і ВЛК. І по можливості зробити це у зручному форматі",- анонсувала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку.

Також Черногоренко зазначила, що основна функціональність застосунку "Резерв+" - це оновлення доступу до даних, які знаходіться в державних реєстрах щодо громадян. Завдяки цьому громадяни знатимуть, які дані по них вносять оператори ТЦК та СП, а також матимуть можливість дистанційно виправити ймовірну помилкову інформацію.

"Зараз знаходимся в розробці додаткового функціоналу, де можна буде дистанційно звернутися до виправлення даних, не здійснюючи візит до ТЦК та СП. Буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково. Це людський фактор, коли оператор ТЦК та СП також може помилятися. Але, завдяки тому, що людина бачить по собі фактично статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти. Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість це зробити офлайн через візит до ТЦК а СП. Трохи пізніше, ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК та СП. Фактично ми є свідками народження електронного ТЦК та СП",- резюмувала вона.

Мобілізація в Україні - це потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Україні набрав чинності Закон про мобілізацію.

Згідно з документом, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років мають 60 днів, щоб оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми "Резерв+", яку також запустили 18 травня.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначав, що через мобільний додаток "Резерв+" облікові дані вже уточнило у 80 разів більше українських громадян, ніж через ЦНАП. Остаточної статистики по ТЦК ще немає.

Військовозобов’язані громадяни можуть оновити та уточнити дані про себе в додатку "Резерв+", там також за деякий час з’явиться електронний аналог військово-облікового документу на кшталт "Дії".

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