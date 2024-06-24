Прикордонники приймають і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, як на кордоні працює застосунок "Резерв+". Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що показав перший тиждень з QR-кодом у застосунку "Резерв+" в контексті перетину кордону.

"Ми не виокремлюємо застосунок як окремий документ для того, щоб дати повну картину. Зазначу, що і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі мають однакову юридичну силу. Але, звісно, не просто варто представити цей документ, а варто, щоб в цьому документі - чи в паперовому вигляді, чи в електронному, - була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону", - зауважив Демченко.

Речник додав, що це мають бути відмітки про виключення з військового обліку або ж про відстрочку. Йдеться, зокрема про заброньованих, "непридатних" та багатодітних.

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"Прикордонники приймають і паперовий документ, прикордонники приймають і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, звісно ж, враховуйте, перевіряють всю інформацію, яка там зазначена в цих документах", - сказав він.

Крім того, зауважив Демченко, прикордонники користуються і системою "Оберіг". "Якщо у прикордонників є застереження, що документ - чи то паперовий, чи в електронній формі - може мати підробки або ж інформація там не відповідає дійсності", - пояснив речник ДПСУ.

Як військовим виїхати за кордон у відпустку?

Раніше адвокат Євген Середницький пояснив, що військові мають право на відпустку за кордоном, якщо командир їхньої частини надасть відповідний дозвіл.

Зокрема, зазначив він, військовим необхідно звертатися безпосередньо до свого керівника з відповідним рапортом, у якому зазначити всі обставини виїзду за кордон. Наприклад, військовослужбовець може поїхати у відпустку до іншої країни до своєї родини.

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