Поки не буде прийняте відповідне законодавство, функціонал електронних повісток розроблятися не буде.

Чи планується в Україні запровадження електронних повісток та чи будуть вони у додатку "Резерв+", відповіла речниця Міноборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю NV.

Так, вона зазначила, що згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує.

"В застосунку "Резерв+" немає такого функціоналу. Робота над електронними повістками у "Резерв+" зараз не здійснюється", - сказала представниця Міноборони.

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Вона додала, що поки не буде прийняте відповідне законодавство, функціонал електронних повісток розроблятися не буде.

Вона також пояснила, за яких умов може бути реалізована така ініціатива.

"Ідея електронних повісток є можливою виключно, якщо від моменту ідеї до моменту прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури, якщо це буде провалідовано абсолютно всіма ключовими учасниками цього процесу — Міністерством оборони, профільним заступником, Генеральним штабом, Верховною Радою, профільним комітетом тощо. Якщо буде прийняте відповідне законодавство, буде здійснене відповідне доручення, ми з командою візьмемо це в роботу, проаналізуємо цю можливість технічно і надамо відповідь, яким чином і в які строки ми можемо це зробити", - розповіла вона.

При цьому Черногоренко вкотре наголосила, що зараз немає навіть предмета такої розмови, і немає жодного положення в чинному законодавстві.

"Резерв+" - новини

Раніше Черногоренко повідомляла, що у додатку "Резерв+" скоро з’явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн для деяких категорій, а також запущено процес електронного бронювання. Обидва нововведення можуть стати доступними протягом літа.

Також вона розповіла, що удо "Резерв+" скоро будуть додані нові функції, зокрема, електронне скерування на проходження ВЛК, а також онлайн-рекрутинг.

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