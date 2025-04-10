Це в планах зробити протягом наступних п'яти років.

Росія планує переселити на тимчасово окуповані території 5 мільйонів росіян. Вони хочуть це зробити до 2030 року, заявив екс-радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Україна, за його словами, точного плану реалізації подібних дій не бачила, проте окупанти нещодавно обговорювали це на форумі в Ростові-на-Дону.

"Сказати, що є повна демографія, за якими регіонами вони очікують зростання, де вони збираються масово розселяти людей, яка область буде домінувати, яка частина цієї області, - такого ще немає", - зазначив він в ефірі Radio NV.

Керівник Центру вивчення окупації додав, що цій цифрі та цілі умовно "можна довіряти", адже цей форум - подія серйозна. Там було багато чого сказано. Зокрема те, що, крім Криму, населення українських окупованих територій до 2030 року становитиме 10 мільйонів осіб.

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"Згідно з нашими підрахунками, і згідно з тими підрахунками, які я бачив на території України, кількість українського населення, що залишилося на окупованих територіях, не перевищує п'яти мільйонів осіб. Звідки, власне, і п'ять мільйонів. Відразу поясню, що цифра п'ять мільйонів сама по собі не звучала, а звучало 10 мільйонів; ми прибираємо ті п'ять мільйонів, які наші, отримуємо п'ять мільйонів - мінімум, який вони збираються завезти туди", - пояснив Андрющенко.

При цьому він не вірить у те, що політика переселення окупантів на наші землі буде успішною.

Окуповані території України - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Луганській області росіяни хочуть призивати на службу 18-річних. Введено в дію указ "про призов на військову службу юнаків 2007 року народження".

Крім того, один студент розповів про життя в окупованому Маріуполі. "Окупаційна влада з самого початку почала впроваджувати свою пропаганду. 8 квітня 2022 року побачив пересувний телевізор росіян, коли ще відбувалися бойові дії за "Азовсталь", по місту були бомбардування", - розповів він.

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