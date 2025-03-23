Спецпредставник Трампа розповів, звідки "бере початок" ця думка.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прокоментував свою ж заяву про те, що жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області проголосували на "референдумі" за те, щоб бути під контролем Росії.

Він заявив, що ця думка поширена виключно в Росії. Сам же Віткофф в інтерв'ю Fox News зазначив, що не стає ні на бік РФ, ні на бік України.

"У самій Росії існує думка, що ці території є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії", - підкреслив він. При цьому спецпредставник Трампа наголосив, що "перш за все" необхідно встановити суть проблеми.

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Що ще заявляв Віткофф у контексті війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін, за словами Віткофффа, передав Трампу його портрет і заявив, що молився за нього того дня, коли в нього стріляли. "Молився за президента, не тому, що він був президентом США або міг ним стати, а тому, що він був його другом", - заявив спецпредставник американського лідера.

Крім того, Віткофф перед переговорами в Саудівській Аравії заявив, що він вірить Путіну і нібито його бажанню домогтися миру. "Путін не хоче захоплювати всю Європу, ситуація значно відрізняється від Другої світової війни", - додав він.

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