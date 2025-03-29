Цей процес почнеться вже з 1 квітня 2025 року.

На тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти ввели в дію указ "про призов на військову службу юнаків 2007 року народження", заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Тобто тих, кому цього року виповнилося або ще виповниться 18 років. Вчорашніх і сьогоднішніх одинадцятикласників. До речі, на облік їх змусили стати ще з 16-річного віку, за що відповідали навчальні заклади, які й забезпечували явку до військкоматів", - зазначив він у публікації у Facebook.

За словами Лисогора, вже незабаром юнаки можуть опинитися на фронті. До того ж нещодавно з'явилася інформація про загибель першого представника армії РФ 2007 року народження. Йому було всього 18 років, 1 місяць і 10 днів.

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Повідомляється, що призовна кампанія "офіційно" триватиме до 31 липня.

Дії Росії на тимчасово окупованих територіях - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що відбувається в окупованому Енергодарі. За словами віцемера, у місті досі тривають репресії, хоча й не в такому масштабі, як на початку окупації. Російські силовики ще в перші "хвилі" зачистили місто, а кожна нова ротація ФСБ супроводжувалася арештами та повторними допитами.

Крім того, історик розповів про псевдореферендум у Херсоні, де, за його словами, місцеві жителі намагалися не відчиняти двері, щоб уникнути контакту з представниками окупаційної влади, які ходили з урнами в супроводі озброєних військових.

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