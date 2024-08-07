Повітряна тривога в області тривала понад добу.

Через інтернсивні ворожі обстріли оголошено обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів п’ятьох громад Сумського району. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Ситуація на Сумщині досить напружена. Понад добу тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині", - зазначив він.

За словами Артюха, сьогодні під час засідання Ради оборони області розглядалася оперативна ситуація в регіоні.

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"Військове командування зазначило, що обстановка під контролем ЗСУ. Вони всім забезпечені для виконання відповідних задач, поставлених Верховним головнокомандувачем, обласна військова адміністрація, районні військові адміністрації, громади надають всебічну допомогу для виконання цих бойових задач", - розповів посадовець.

Він поінформував, що за результатами засідання ним було підписане розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації з 23 населених пунктів 5 громад Сумського району – Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської, які потрапляють в зону вогневого ураження ворога.

"Йдеться про близько 6 тисяч людей, серед них – 425 дітей. У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати – у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян. Розпорядження набуло чинності з моменту підписання", - додав Артюх.

Своєю чергою у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що поточна доба характеризується збільшенням активності ворожої авіації біля прикордонних районів Сумської області.

"На цей час ворог вже скинув близько тридцяти керованих авіабомб. Бив, зокрема, по районах Біловодів, Кияниці, Журавки та низки інших сіл і селищ", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, від обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти на півночі України. Серед них - Бачівськ, Товстодубове, Кучерівка, Нова Гута, Ромашкове і Покровка.

Події в Курській області РФ

6 серпня стало відомо про прорив українсько-російського кордону в районі Курської області.

У російських пабліках шириться інформація про те, що ЗСУ вдалося захопити 11 населених пунктів та оточити місто Суджа.

Реагуючи на події в Курській області, президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна влаштувала "чергову масштабну провокацію" на кордоні з РФ.

Українська сторона офіційно ці події не коментувала.

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