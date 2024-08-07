Володар Кремля вперше за два дні прокоментував бої в Курській області.

Україна влаштувала "чергову масштабну провокацію" на кордоні з Росією.

Таку заяву зробив Путін на нараді в уряді, коментуючи події в Курській області, пише "Дождь". "Київський режим зробив чергову масштабну провокацію, веде невибіркову стрілянину з різних видів зброї, зокрема ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги", - сказав він.

Володар Кремля вже дав розпорядження "низці цивільних відомств" допомогти жителям Курської області.

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Події в Курській області

Бої в Курській області тривають із ранку 6 серпня. За даними росЗМІ, ЗСУ вдалося захопити кілька населених пунктів у районі міста Суджа. Місцеві жителі почали залишати район.

На цей час відомо про два збиті російські вертольоти, одного загиблого мирного жителя і кілька десятків постраждалих.

Як повідомили офіційні росЗМІ, протягом ночі підрозділи ЗС РФ спільно з ФСБ "продовжували знищувати збройні формування ЗСУ" в районах Курської області на прикордонній території. Зазначається, що при цьому було задіяно авіацію, ракетні війська та артилерію. Окупанти стверджують, що втрати українців за добу нібито становили до 260 осіб і 50 одиниць бронетехніки, зокрема сім танків, вісім бронетранспортерів, три бойові машини піхоти, 31 бойову броньовану машину (12 "Козаків", 2 "Страйкерів", інженерну машину розгородження і шість автомобілів).

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