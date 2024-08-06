Російський кордон охороняли "ахматівці" і строковики.

Тільки в Кореневському районі Курської області дістали поранення щонайменше 15 бійців спецпідрозділу "Ахмат", повідомляє російський проєкт ВЧК-ОГПУ.

Журналісти з посиланням на джерело пишуть, що разом з "ахматовцями" кордон охороняли строковики. "Оперативними каналами надійшла інформація, що поранених більше. Усі вони "розосередилися" (розбіглися) під час перших ударів і війська ЗСУ пройшли вглиб району", - ідеться в повідомленні.

На початку атаки в місцевих чатах написали, що на вулицях уже перебувають українські танки, почалася паніка. Місцеві жителі звинувачують голів районів у брехні, а також висловлюють невдоволення тим, що вони не забезпечили своєчасну евакуацію.

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Влада заявляє, що люди нібито самі не захотіли виїжджати з прикордонних районів. Біля кордону найбільше пошкоджень зазнали будівлі прикордонників і прилеглі будинки. Повідомляється про загибель чоловіка і 24-річної дівчини, одного зі строковиків евакуювали у важкому стані - він зміг доповзти до крайнього будинку в селі Обухівка.

Бої в Курській області

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про новий "прорив" українсько-російського кордону в районі Курської області. У Генеральному штабі ЗСУ це не коментували.

У Росії офіційно визнали це лише ввечері, повідомивши, що відправили туди підкріплення. У мережі повідомляють про втрати окупантів і ураження російського вертольота Ка-52.

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