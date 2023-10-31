Загалом на окупованій частині області працює 17 "фільтраційних пунктів".

Російські окупанти проводять "фільтраційні заходи" на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, пункти "фільтрації" розгорнуті на окупованій частині Донецької області.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни перевіряють людей на лояльність до окупантів. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення в регіоні "фільтраційним заходам" піддали понад 400 тис. мешканців.

"Загалом в області працює 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам", – наголосили в ЦНС.

За даними спротиву, пункти для "фільтрації" діють в таких населених пунктах Донецької області: Безіменне, Бугас, Мангуш, Степанівка, Успенка, Володарськ, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Зарічне, Сніжне, Шахтарськ, Маріуполь, Новоазовськ, Старобешеве, Донецьк.

Ситуація на окупованих територіях Донеччини

У вівторок, 31 жовтня, в окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про "прильоти" в Будьонівському районі міста, внаслідок яких виникла пожежа. Горіли цистерни з паливом.

29 жовтня радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в захопленій загарбниками Волновасі Донецької області росіяни вбили цілу родину дітьми. Окупанти розстріляли 9 людей.

Росіяни раптово визнали факт вбивства родини своїми військовими і навіть заявили, що "правоохоронці" вже затримали двох підозрюваних. Повідомлялося, що це російські контрактники.

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