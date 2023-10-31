Поруч із місцем "прильотів" розташовані завод металоконструкцій, багато складів та промзона.

У вівторок, 31 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Повідомляється про чотири "прильоти" по станції "Мушкетове" в Будьонівському районі міста (на південному сході Донецька – УНІАН).

Відео з місця публікують місцеві Телеграм-канали. На кадрах видно, що палають цистерни з паливом. Стовп диму та заграву від полумʼя видно за кілька кілометрів.

"Чотири прильоти на станцію Мушкетове у Донецьку. Поруч зовсім завод металоконструкцій, багато складів та промзона. Хороше місце для доставки та зберігання техніки та БК. Схоже, наша розвідка дала чіткий час та координати", – зауважив український військовий Кирило Сазонов.

Вибухи на окупованих територіях

30 жовтня в окупованому Криму було чути вибухи. Окупанти видали чергову порцію "здобутків", заявивши, що збили вісім ракет Storm Shadow. Водночас очевидці кажуть, що були "прильоти".

21 жовтня вибухи пролунали в окупованому Донецьку. Місцеві пабліки повідомляли, що гриміло в Калинінському районі міста, в районі "мотелю" та м'ясокомбінату. Над містом було видно стовпи чорного диму.

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