Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання.

Рада безпеки та оборони України сьогодні, 23 червня, ухвалила рішення щодо неналежного стану укриттів у країні. В РНБО пообіцяли притягнути винних до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогоднішньому засіданні РНБО увага була прикута до трьох тем. Зокрема, йшлося про безпеку українців під час російських атак. При цьому президент нагадав, що чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання.

"Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", - наголосив він.

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За словами Зеленського, другою темою засідання стала судова реформа та її продовження у тісній співпраці з ЄС.

"Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя", - підкреслив глава держави.

Ймовірно, однією із причин обговорення цієї теми на засіданні РНБО було затримання у травні голови Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у 2,7 млн доларів.

Водночас, Зеленський уточнив, що окремо опрацьовується механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій. Також учасники засідання обговорили майбутнє України в Євросоюзі та ухвалили прискорити роботу над виконанням європейських рекомендацій.

Укриття в Києві - головні проблеми

В ніч на 1 червня у Києві під час ворожої атаки загинуло троє людей - дві жінки та дівчинка. Трагедія сталася біля поліклініки у Деснянському районі столиці. Люди так і не змогли потрапити до укриття в лікарні, бо двері були зачинені, та під час атаки перебували просто неба.

Після трагедії правоохоронці повідомили про підозри кільком посадовцям та охоронцю поліклініки. Однак, лише охоронця суд відправив до СІЗО, інші підозрювані - під домашнім арештом.

Згодом по всій країні розпочалися масштабні перевірки укриттів, велика кількість із них виявилися непридатними для перебування чи зачиненими.

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