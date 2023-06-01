Місцеві кажуть, що проблема з доступом до укриття під час повітряної тривоги була регулярною.

Під час нічної атаки РФ по Києву в Деснянському районі столиці загинули троє людей – дві жінки і дитина. Як стало відомо, в момент загибелі вони намагалися потрапити до найближчого укриття, розташованого в поліклініці, та його двері були зачинені.

Місцеві мешканці розповіли "Суспільному", що не вперше не змогли потрапити до укриття. Вони також кажуть, що намагалися розв’язати проблему із закритими входами до укриття, писали скарги, але отримали пояснення, що зі сховищем все в порядку.

"Осінню було таке, зимою не пам’ятаю. Це вже не перший раз, що закрито. А охоронець ще стверджував, що це рішення адміністрації. Що адміністрація дала вказівку закрити входи… Я хочу сховатися, чому мені закриті двері, я хочу жити", — розповіла місцева мешканка.

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Очевидець "прильоту" біля укриття також стверджує, що охоронець бомбосховища був напідпитку, сам зачинився всередині та відмовився впустити жінок з дітьми, які стукали до нього.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник місцевого медзакладу і глава району. Він поінформував, що до поліклініки виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки, аби зʼясовати, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

"Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", – наголосив він.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді" повідомила, що у медзакладі проводяться слідчі дії.

"Просто зараз у медзакладі Деснянського району, в якому не відкрили людям двері укриття, проводяться слідчі дії. Деснянською окружною прокуратурою вже внесено відомості до ЄРДР за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки", – повідомила вона.

Голова МВС Ігор Клименко також сповістив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Ракетна атака на Київ у ніч на 1 червня - що треба знати

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет.

Внаслідок атаки у Деснянському районі міста загинули 11-річна дівчинка та її 34-річна мати, 33-річна жінка. Ще 12 людей було поранено.

Чоловік загиблої жінки розповів, що його родина після оголошення тривоги прийшла до укриття в поліклініці, але воно виявилося закритим. Він побіг до іншої частини будинку, щоб знайти людину, яка відкрила б укриття, і саме в цей момент "прилетіло".

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