Невідомі складають списки людей, яких буцімто планують евакуювати, зокрема, з Одеси.

Українці, будьте пильні: в Одесі невідомі почали поширювати фейкову інформацію про евакуаційні поїзди з міста. Проте ніяких рейсів призначено не було.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Увага! У мережі поширюється фейкова інформація про евакуаційні потяги! Зокрема, з Одеси. Важливо! Компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані. Вірте тільки перевіреної інформації!", – йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадали, що продовжують евакуювати мирних жителів. Пріоритет при посадці в поїзди надається дітям і жінкам. Людей просять бути готовими оперативно прибувати на залізничний вокзал свого населеного пункту і зберігати спокій.

Як працюють вокзали Укрзалізниці

У фронтову зону рейси не проводяться через активні бойові дії. На півдні це Лінія Миколаїв, Херсон, Мелітополь, на півночі — Чернігів, Ніжин, Ромни, Суми, а на сході – Ізюм, Бахмут, Волноваха, Маріуполь. Окремо варто відзначити, що в Краматорськ, Лиман і Слов'янськ поїзди курсують, хоча вони знаходяться неподалік від фронтової лінії.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" зруйнувала залізничні вузли з Росією. Також припинено диспетчерський зв'язок з країною-агресором.

Водночас компанія домагається припинення залізничного сполучення з РФ для країн Європи та Азії. "Росіянин, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити", – кажуть в "УЗ".

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