Два додаткових вагони додадуть до рейсу, який відправляється з Києва ввечері 1 березня.

АТ "Укрзалізниця" причепить ще два додаткових вагони для перевезення в першу чергу дітей з інвалідністю до поїзда №67 Київ – Варшава. Поїзд відправиться з Київського вокзалу о 19: 13.

Про це повідомляти прес-служба УЗ.

Зазначимо, "Укрзалізниця" додає ще один рейс з Києва до Львова, який сьогодні відправиться з вокзалу Дарниця о 12:40.

Нагадавши, "Укрзалізниця" допомагає українцям виїхати до Угорщини, Румунії та Словаччини. Кожен день до 21 години складається перелік поїздів на наступний день, який публікується на сайті "УЗ".

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