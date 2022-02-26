Також припинено диспетчерський зв’язок з РФ.

"Укрзалізниця" припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці" та зруйнувала залізничні вузли з Росією.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

"АТ "Укрзалізниця" припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці". Ми пропонували залізничникам Російської Федерації мир та зупинити війну, але вони продовжували підвозити танки та іншу бойову техніку до України та її кордонів. Залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів, зруйновані", - йдеться у повідомленні.

Також припинено диспетчерський зв’язок з РФ.

"Запит РЖД на відновлення зв’язку з АТ "Укрзалізниця" не мало нічого спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання воєнної техніки. Відповідь від нашого диспетчера вони отримали - це позиція всієї компанії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що "Укрзалізниця" повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати "Шовковий шлях" в обхід Росії. Компанія готова стати повноцінним учасником логістичного ланцюгу Євросоюзу.

Також УЗ продовжить розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм, та забезпечить якісну та швидку логістику між Азією та ЄС, але вже без участі Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: