Таке рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ.

Новопризначеного начальника штабу командування Сил Безпілотних систем Романа Гладкого усунуть від виконання службових обовʼязків.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Так, за результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським було прийнято рішення щодо перевірки Гладкого органами СБУ.

"За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою", – йдеться у повідомленні.

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