Про російське громадянство дружини військового та нагороди його доньки-спортсменки у заяві не згадали.

Командування Сил безпілотних систем ЗС України прокоментувало скандальне призначення начальником штабу Романа Гладкого.

Як йдеться у офіційній заяві, оприлюдненій у Facebook ЗСУ, капітана 1-го рангу Романа Гладкого призначили на цю посаду за його військові здобутки та професіоналізм.

"Капітан 1-го рангу Роман Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України та має відповідну військову освіту. У 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України. Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках", - йдеться у заяві. Відео дня

Також зазначається, що СБС перебувають у стані формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння та, іноді, тиші. Тож українців та ЗМІ закликали "перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її достовірність".

Про російське громадянство дружини Гладкого Олени та спортивні виступи його доньки Тетяни під російським прапором у заяві не згадали.

Нова посада Гладкого

Як повідомляв УНІАН, начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого. Його на посаду призначав не командувач СБС Вадим Сухаревський , а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Призначення Романа Гладкого - підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Дружина з московським паспортом, а донька у спортивних змаганнях представляла московію. Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальних штабу СБС, а потрібна саме людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників?" - пише проєкт Deep State.

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