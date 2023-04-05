Здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології.

Російські загарбники знищують природно-ресурсний потенціал на тимчасово окупованих територіях України.

"З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу в Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України. При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології. Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень", - зазначила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Також Маляр повідомила, що впродовж останньої декади березня у районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колон російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.

Відео дня

Крім того Маляр зазначила, що в деяких населених пунктах окупованих територій російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а в подальшому – занедбання сільськогосподарських угідь.

Крадіжки з України окупантами - деталі

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники почали красти навіть колоди.

На тимчасово окупованій території Херсонщині окупанти посилюють режимні заходи в деяких населених пунктах та вивозять награбоване до Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: