Вороги продовжують мародерити, зазначили у Генштабі ЗСУ.

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники почали красти навіть колоди.

Загарбники вивозять з міста незаконно вирубаний ліс-кругляк у південному напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України у своєму зведенні, опублікованому у Facebook у неділю вранці, 2 квітня.

"Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України…", - зазначили у Генштабі.

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На початку березня в "Енергоатомі" розповіли, що росіяни прораховують імовірні сценарії відступу із захопленої Запорізької атомної електростанції та мітять те обладнання, яке можуть вкрасти.

На думку військового експерта Івана Ступака, факти мародерства свідчать про те, що ворог буде тікати з території ЗАЕС. Він попередив, що ворог може замінувати максимальну частину території атомної електростанції.

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