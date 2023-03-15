Вчора зафіксовано рух колони окупантів у бік Криму разом із награбованим майном.

На тимчасово окупованій території Херсонщині окупанти посилюють режимні заходи в деяких населених пунктах та вивозять награбоване до Криму.

"Через власне безсилля окупанти ведуть боротьбу з цивільним населенням на тимчасово захопленій території Херсонської області. Після ефективного вогневого ураження 12-13 березня районів зосередження противника і, як наслідок, великих втрат загарбники посилюють режимні заходи в окремих населених пунктах", - повідомляє Генштаб.

Зазначається, що російські окупанти, зазвичай, переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів. Також повідомляється, що вчора зафіксовано рух колони окупантів у бік Криму разом із награбованим майном.

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"В іншому населеному пункті Херсонщини противник проводить контрдиверсійні заходи. Виправдовуючи свої дії, звинувачують жителів села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено", - сказано у зведенні.

Мародерство російських окупантів в Україні

Як відомо, російські окупанти з початку повномасштабної війни крадуть з українських домівок цінності, побутову техніку та речі. У перші місяці вторгнення вони через Білорусь відправили додому кур'єрською службою більше 2-х тонн крадених речей.

Коли росіяни тікали з Херсона та області, вони вивозили комунальне майно. Крім того, вони вже забрали все медичне обладнання з лікарень тимчасово окупованих Каховки та Нової Каховки.

За даними ЗМІ, з Херсона інтервенти вивезли понад 15 тисяч предметів мистецтва та об'єктів історичної спадщини.

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