На тимчасово окупованій території Херсонщині окупанти посилюють режимні заходи в деяких населених пунктах та вивозять награбоване до Криму.
"Через власне безсилля окупанти ведуть боротьбу з цивільним населенням на тимчасово захопленій території Херсонської області. Після ефективного вогневого ураження 12-13 березня районів зосередження противника і, як наслідок, великих втрат загарбники посилюють режимні заходи в окремих населених пунктах", - повідомляє Генштаб.
Зазначається, що російські окупанти, зазвичай, переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів. Також повідомляється, що вчора зафіксовано рух колони окупантів у бік Криму разом із награбованим майном.
"В іншому населеному пункті Херсонщини противник проводить контрдиверсійні заходи. Виправдовуючи свої дії, звинувачують жителів села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено", - сказано у зведенні.
Мародерство російських окупантів в Україні
Як відомо, російські окупанти з початку повномасштабної війни крадуть з українських домівок цінності, побутову техніку та речі. У перші місяці вторгнення вони через Білорусь відправили додому кур'єрською службою більше 2-х тонн крадених речей.
Коли росіяни тікали з Херсона та області, вони вивозили комунальне майно. Крім того, вони вже забрали все медичне обладнання з лікарень тимчасово окупованих Каховки та Нової Каховки.
За даними ЗМІ, з Херсона інтервенти вивезли понад 15 тисяч предметів мистецтва та об'єктів історичної спадщини.