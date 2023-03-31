Люди пливли з дач, що на лівому березі Дніпра.

Російські окупанти обстріляли човен з людьми, які намагалися виїхати з окупованої частини Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА. Там зазначили, що внаслідок обстрілу, двоє людей зазнали поранень.

"Під обстріл потрапили люди, котрі намагалися дістатися Херсона на човні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначили в ОВА, люди пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. "Попередньо поранені двоє людей. На місце виїхали екстрені служби", - уточнили там.

Ситуація на Херсонщині

З моменту звільнення Херсона і частини області, російські окупанти постійно острілюють цю територію. Також, відступаючи, окупанти замінували майже все. Майже щодня з Херсонщини надходить інформація про підриви на російських мінах цивільного населення.

А сьогодні стало відомо, що до суду передано кримінальне провадження проти колишнього керівника Служби безпеки Олександра Якименка, який очолював спецслужбу за часів президента-втікача Віктора Януковича, та ще 8 осіб, які катували цивільних під час окупації Херсонщини.

Вас також можуть зацікавити новини: